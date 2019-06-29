29.06.2019 02:05
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Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı

Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, ardından bebeğin cesedini çöpe attı ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kendi başına...

Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı
Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinde evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, ardından bebeğin cesedini çöpe attı ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kendi başına evinin banyosunda doğurduğu bebeğini ağlamasın diye çatı katında halının altına koyup ölümüne neden olan kadın, bebeğin cesedini çöpe attı. Polis tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O. (36), ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın, 4 gün önce evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapattı. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, çocuğun öldüğünü fark etti. Önceki gün ölen bebeğini çatıdan alan kadın, cesedi siyah bir poşete koyarak çöp bidonuna attı. Çöpleri almaya gelen görevliler fark etti
Karakoçan Belediyesine bağlı Temizlik İşleri personeli, çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark etti. Görevliler, bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirleyerek yakaladı. Emniyette ifadesi alınan kadın, kasten öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının olayı itiraf ettiği öğrenildi. 2 çocuğu koruma altına alındı
Öte yandan kadının hayatını kaybeden eşinden olan 2 çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, çocuk evine yerleştirildi. Bebeğin cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Ağlamasın diye halının altına koydu, ölen bebeğini çöpe attı
Kaynak: İHA
Elazığ , Karakoçan , 3. Sayfa

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