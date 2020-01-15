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Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Balıkçı Volkan Sarıkaya ile röp Tezgahtan detaylar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.

15.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:57
Balıkçı Volkan ile röp
Tezgahtan detaylar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından 'nin ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 8 kilogramlık levrek 960 liradan alıcı buldu.
70 santimetre boyundaki, 8 kilogramlık levrek tezgahta hiç beklemeden satıldı.
Levreği, kilogramı 120 liradan 960 liraya satan balıkçı Volkan Sarıkaya, yaptığı açıklamada, levreği kilogramı pahalı olduğu için genelde işletme sahiplerinin aldığını belirtti.
Sarıkaya, "Levrek lezzetli bir balıktır. Hiçbir şeye değişilmez. Güzeldir çok lezzetlidir." dedi.
Ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 960 liraya satıldı

Karadeniz Bölgesi, Sarıkaya, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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