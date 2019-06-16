16.06.2019 11:35
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Ağları kesip balıkları özgürlüğüne kavuşturdular

Ağları kesip balıkları özgürlüğüne kavuşturdular

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Göleti'nde ağlara takılan balıklar, görevlilerin ağları bıçakla parçalaması sonrası özgürlükleri kavuştu.

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Göleti'nde ağlara takılan balıklar, görevlilerin ağları bıçakla parçalaması sonrası özgürlükleri kavuştu.

Her yıl Adıyaman'da balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklanmıştı.

Konuyla alakalı olarak Atatürk Barajı Göleti'nde tekne ile denetim yapan Tarım ve Orman il Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri ekipleri, baraj içerisinde gördükleri metrelerce uzunluğundaki ağı tekneye çekti. Ağda iki büyük balığın olduğunu fark eden görevliler, teknede bulunan bıçak ile ağları parçaladı. Ağları parçalayarak balıkları çıkaran görevliler daha sonra zaman kaybetmeden balıkları yeniden suya attı. Görevlilerin göstermiş olduğu örnek davranış ise amatör kameralar tarafından kayda geçildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel

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