Haberler » Güncel » Ağlarına balık yerine naylon poşet takıldı - Haber

Ağlarına balık yerine naylon poşet takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Adnan Atlı, attığı ağları toplamak için gittiği Mıhlı sahili açıklarında teknesinin pervanesine çok sayıda naylon poşetin takılması nedeniyle zor anlar yaşadı.

10.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:55Ağlarına balık yerine naylon poşet takıldı
'nin ilçesi beldesinde Adnan Atlı, attığı ağları toplamak için gittiği Mıhlı sahili açıklarında teknesinin pervanesine çok sayıda naylon poşetin takılması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kanca ile uzun süre uğraşıp naylon poşetleri pervaneden temizlediğini söyleyen Adnan Atlı, çok sayıda naylon poşetin de ağlarına takılmış olduğunu ifade etti. Atlı o mevkide yüzlerce naylon poşetin denizin üzerinde olduğunu ve bu poşetleri incelediğinde büyük teknelerin balık koydukları kasaların ambalaj poşeti olduğunu iddia etti. Poşetli alandan kürek yardımı ile çıktığını belirten Atlı, Sahil Güvenlik Karakoluna gidip durumu anlatacağını söyledi.
(Bekir Erdinç/İHA)

Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49 Bosna Hersek'te Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılan tarihi kahve binası açıldı - Haber
16:49 Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı - Haber
16:44 Başkan Akman'dan Vanspor Futbol Kulübüne destek - Haber
16:44 Güvenli iş yerlerine "Güvenli Gıda Sertifikası" - Haber
16:43 Kosova'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü yürüyüşü - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:49:55