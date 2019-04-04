04 Nisan 2019, 19:31
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Ağlasun ve Kemer Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Ağlasun ve Kemer Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

AK Parti'den Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Ulusoy ve Kemer ilçesinde belediye başkanı seçilen İsmail Özay mazbatalarını aldı.

AK Parti'den Burdur'un Ağlasun ilçesinde belediye başkanı seçilen Ali Ulusoy ve Kemer ilçesinde belediye başkanı seçilen İsmail Özay mazbatalarını aldı.

Ulusoy ve Özay, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ile Burdur Adliyesine geldi.

Ulusoy'a mazbatasını hakim Firdevs Ünlü, Özay'ın mazbatasını ise hakim Fikri Altun verdi.

Başkanlar Ulusoy ve Özay, mazbatalarını aldıktan sonra partililer ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti, ulusoy, Ağlasun, Kemer, Güncel
Kaynak: AA