Ağlatan kavuşma... Kayseri 'de kaybolduktan 13 yıl sonra Antalya 'da bulunan Ahmet Çavuş, annesine kavuştu- Anne Meral Çavuş: "Her zaman rüyamda görüyordum"KAYSERİ - Kayseri'de 13 yıl önce 'iş aramaya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Çavuş, Antalya'da bulunduktan sonra Kayseri'de yaşayan annesi Meral Çavuş'un yanına getirildi. Oğluna sarılarak gözyaşı döken yaşlı kadın, 13 yıllık hasretini gidermek için oğlunu öpmeye doyamadı.2006 yılı Ağustos ayında 38 yaşındayken evden 'İş aramaya gidiyorum' diyerek çıkan Çavuş ailesinin ortanca çocuklarından zihinsel engelli Ahmet Çavuş bir daha evine geri dönmedi. Aile, durumu polis ve jandarmaya bildirip bir yandan da kayıp ilanı bastırarak sokak sokak Çavuş'u aramaya başladı. Çalışmalardan bir sonuç alınamayınca kayıp adamın annesi Meral Çavuş, 5 yıl önce İHA kameralarının karşısına geçip, 'oğlumun ölüsünü yada dirisini bulun' diyerek Kayseri Valiliğinden yardım istedi.Dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Üzerinden kimlik çıkmayan adam, sadece soy isminin 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Bunun üzerine ekipler, kayıp kişi kayıtlarını incelediklerinde şahsın 13 yıldır kayıp olarak aranan Ahmet Çavuş olduğunu saptadı. Teyit için ailenin telefonuna ulaşan polis, Çavuş'un fotoğrafını aileye gönderdi. Ailenin teşhis etmesiyle birlikte Çavuş polis merkezine götürülürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi.Heyecanlı karşılamaAkrabaları tarafından Antalya'dan Kayseri'ye getirilen Çavuş, burada yakınları ve komşuları tarafından gözyaşları ile karşılandı. 13 yıldır oğlunun hasretini çeken anne Meral Çavuş, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Çavuş, yetkililere teşekkür etti. Oğlunun 13 yıl önce 'İş bakmaya gidiyorum' diyerek evden çıktığını anlatan Meral Çavuş, "Kavuşturan Allah'a çok şükür. Diyecek bir şeyim yok. Bulunduğunu duyunca çok sevindim. Çok mutlu oldum. Bulunması için her zaman dua ediyordum. Her zaman rüyamda görüyordum. Kapının önünde bekliyordum. Ahmet'im şuradan gelecek diye dua ediyordum. Öyle bekliyordum" dedi.Ahmet Çavuş'un zihinsel engelli kız kardeşi Ayşe Çavuş da, kardeşine sarılarak hasret giderdi.