Ağlatan ve bayıltan 10 Kasım Koşusu

11 Kasım 2018 Pazar 12:48



11 Kasım 2018 Pazar 12:48

Ağlatan ve bayıltan 10 Kasım KoşusuKAYSERİ - Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda bitiş çizgisine gelen bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken bazı öğrenciler ise baygınlık geçirdi. Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri içerisinde düzenlediği 10 Kasım Koşusu'nda öğrenciler parkuru bitirdikten sonra baygınlık geçirdi. Bazı öğrenciler de parkur sonunda ağlayarak bekleyen ailelerine sarıldılar. Yarış sonunda baygınlık geçiren öğrencilerden Dolunay adlı kız öğrenci gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, yarışmaya 450 öğrencinin katıldığına ifade etti. İl Temsilcisi Koyuncu, "Bugün düzenlemiş olduğumuz yarışmada Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 80. yıldönümü dolayısıyla Atatürk'ü anma programı etkinlikleri arasında yer alan atletizm müsabakalarını gerçekleştirmekteyiz. 6 kategoride yapılan çalışmalarımız 3 kategoride kız 3 kategoride erkek olmak üzere değişiyor. 450 sporcunun katılımıyla yarışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir günde böyle bir yarışma yaptığımız için mutluyuz" dedi.Öğrencilerin 10 Kasım Koşusu'nda kıyasıya mücadele ederken diğer öğrenciler de arkadaşları için tezahüratlar yaptı.