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Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini "özel" seçti

Beyşehir ilçesinde 7 yıldır evlenmeyi bekleyen çift, söz ve nişan tarihlerinin ardından nikah tarihlerini de özel tarihte kıydırarak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

03.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:56Ağmış çifti, söz, nişan ve nikah tarihlerini
Beyşehir ilçesinde 7 yıldır evlenmeyi bekleyen çift, söz ve nişan tarihlerinin ardından nikah tarihlerini de özel tarihte kıydırarak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.
Şeyma ve Resul Ağmış çifti, Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda, dün kıyılan nikahla dünya evine girdi.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, nikahını kıydığı çifte evlilik cüzdanını vererek bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.
Şeyma ve Resul Ağmış çifti nikahının kıyılmasının ardından yaptığı açıklamada, 7 yıldır birlikte olduklarını hatırlatarak, "Özel günlerin anlamlı olduğuna inanmamız nedeniyle söz, nişan ve nikah tarihleri için bu özel günleri bekledik. 7 yıllık bir birliktelikten sonra evliliğe adım attık. 08.08.2018'de sözümüz, 09.09.2019'da ise nişanımız olmuştu. Nikahımız için de, 02.02.2020 tarihini beklemiştik. O yüzden mutluluğumuz bu özel günlerde daha da katlandı." yorumunda bulundu.

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Kaynak: AA

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