Hayatını Kaybeden Agnes Varda Kimdir?

''Mekanlar ve Yüzler, Paralel Yaşamlar ve Toplayıcılar'' gibi birçok eşsiz yapıtı ortaya koyan Fransız yönetmen Agnes Varda hayatını kaybetti. Agnes Varda kimdir?

FRANSIZ YENİ DALGA AKIMINI BAŞLATTI

Yeni Dalga akımının büyükannesi olarak bilinen Agnes Varda, 30 Mayıs 1928 yılında Brüksel'de doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde ve Ecole du Louvre'da eğitim gördü. Müze yöneticisi olmak isterken fotoğrafçı oldu. TNP'nin fotoğrafçılığını yaparken tiyatroyla ve sinemayla ilgilenmeye başladı. 1954'te ilk filmi Lapointe courte ''Kısa Uç'' Fransız Yeni Dalga akımının habercisi oldu. Bunu izleyen konulu filmleri ve birbirinden ilginç özellikler içeren kısa filmleri onu Fransız sinemasının özgün yönetmenlerinden biri haline getirdi. İkinci konulu filmi Cleo de 5 a. 7 "5'ten 7'ye Cleo" yu yaptı. 1965 yapımı Le bonheur'de ''Mutluluk'' filmini sergiledi.

ALTIN ASLAN ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANDI

Varda, 1968 - 70 yıllarında Los Angeles'ta bir hippi filmi olan Lions Love 'ı çekti. Daha sonra, Fransa'ya dönerek L'une chante, l'autre pas filmini ortaya koydu. Tekrar döndüğü Los Angeles'ta 1979-81 yılları arasında Mur murs ve Documenteur adında iki belgesel film hazırladı. 1985'te ''Sans toit ni loi'' filmiyle Venedik Film Festivali'nde ''Altın Aslan'' ödülünü aldı.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE JÜRİLİK YAPTI

Efsanevi yönetmen, eşi Jacques Demy'nin 1990'da ölümünün ardından anısına üç film yaptı. 1999'da çektiği belgesel les Glaneurs et la glaneuse ''Toplayıcılar'' kariyerinin önemli filmlerinden biri oldu. İki yıl sonra ise filmin devamını çekti. 2002'de Fransız Akademisi'nin René Clair ödülünü kazandı. 2005'te Cannes Film Festivali'nde uzun metraj yarışma jürisinde bulundu.