AGORA ALIŞVERİŞ MERKEZİ MUHTEŞEM ETKİNLİKLERLE 1. YILINI KUTLUYOR!

Odak Şirketler Grubu tarafından, 17 Kasım 2017'de 1. etabının; 7 Haziran 2018'de 2. etabının ve Ikea markasının açılışını gerçekleştiren Agora Alışveriş Merkezi; 16- 17- 18 Kasım 2018 tarihlerinde ünlü isimler ve birbirinden renkli etkinlikler ile 1. yıl dönümünü kutlayacak.

Antalyalıların yeni buluşma noktası haline gelen Agora Alışveriş Merkezi; seçkin markaları, zengin ürün yelpazesi, Türk ve dünya mutfağından seçenekleri,teknolojinin eğlenceye dönüştüğü yeni nesil oyun alanları, konforlu sinemaları, bowling salonu ile 7'den 70'e kentin en gözde mekânı oldu.

Agora Alışveriş Merkezi'nin 1. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında 16-17-18 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca birbirinden muhteşem etkinlik ve konserler Antalyalıları bekliyor olacak.

Agora Alışveriş Merkezi 1. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında;Oğuzhan Koç Konseri, Hakan Akkaya & Demet Şener ile Moda Söyleşisi, profesyonel modeller ile kış defilesi, Suat Ateşdağlı DJ Performansı,Şevval Sam Konseri. Merve Akyıldız Dinletisi dans şovları, müzik dinletileri, çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak. 16- 17- 18 Kasım'da gerçekleşecek olan yıl dönümü kutlamalarında sadece Agora Alışveriş Merkezi mağazalarına özel indirimler ve kampanyalar ile alışveriş keyfi avantaja dönüşecek.

AGORA ALIŞVERİŞ MERKEZİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Agora Alışveriş Merkezi yıl dönümü kutlamaları kapsamında dünyaca ünlü bay ve bayan markalarının kış kreasyonlarının sergileneceği defilede ünlü mankenler yer alacak. Festivalde müthiş bir görsel şölene dönüşecek olan defilenin yanı sıra konserler, dans gösterileri, renkli çocuk etkinlikleri ve canlı müzik dinletileri Antalyalılarla buluşacak. Merakla beklenen festivalde birçok eğlenceli etkinliğin yanı sıra Agora Alışveriş Merkezi mağazalarına özel indirimler ve kampanyalar yer alacak. 16- 17- 18 Kasım'da gerçekleşecek olan yıl dönümü kutlamalarında ayakkabıdan kozmetiğe, teknolojiden giyime, aksesuardan ev dekorasyonuna, çocuk giyimden ev tekstiline ve gurme restoranlara kadar birçok mağazada planlanan çok özel indirimler ve kampanyalar ziyaretçileri bekliyor olacak.

AGORA YIL SONU DEFİLESİ 17 KASIM'DA!

17 Kasım Cumartesi günü saat 18:30 ve 19:30'da ünlü modeller ile "Agora Yıl Sonu Defilesi" gerçekleşecek. Son dönemlerin dikkat çeken ismi Şebnem Schaefer, Gizem Barlak ve Ece Begüm Yücetan'ın da yer aldığı defile Akif Örük koreografisinde gerçekleşecek. "Agora Yıl Sonu Defilesinde" ünlü markaların sonbahar- kış sezonu ürünleri sergilenerek 2019 yılında trend olacak parçalar ve kombinler de bu defilede boy gösterecek.

ÜNLÜLER GEÇİDİ AGORA'DA YAŞANACAK!

Agora Alışveriş Merkezi 1. Yıl kutlamalarında defilenin yanı sıra ünlü sanatçıların konserleri de bu festivalde olacak. 16 Kasım saat 19.30'da Oğuzhan Koç'un canlı konseri; 17 Kasım saat 17.00'de Hakan Akkaya & Demet Şener ile Moda Söyleşisi ve saat 20.30'da Suat Ateşdağlı DJ Performansı, 18 Kasım saat 19.00'da ise Şevval Sam canlı konseri Agora Alışveriş Merkezi ziyaretçileri ile buluşacak. Ünlü sanatçılar en sevilen şarkılarını seslendirerek yıl dönümüne damga vuracaklar.

Kutlamalar kapsamında; 16- 17- 18 Kasım'da Merve Akyıldız ve Canlı Müzik Dinletileri, 16- 17 Kasım'da Circus Band Korteji, 17 Kasım'da Colombia Salsa Dans Gösterisi, 18 Kasım'da A Puro Tango Dans Gösterisi yer alacak. Agora Çocuk Kulübü'nde ise birbirinden renkli atölyeler ve tiyatrolar ile minik ziyaretçiler eğlence dolu bir gün yaşayacak.