AĞRI 167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradı

167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradıAĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'Güven04' uygulaması kapsamında Doğubayazıt İlçesi'nde 167 polisin katıldığı arama yaptı.

13.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:01
167 polis, Doğubayazıt'ı didik didik aradı
AĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'Güven04' uygulaması kapsamında Doğubayazıt İlçesi'nde 167 polisin katıldığı arama yaptı.
Şehir merkezi ve ilçelerde huzur, güven ortamının sağlanmasını amaçlayan Emniyet Müdürlüğü, 'Güven 04' uygulamasını bugün Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulama bu 167 personel, metruk binaları didik didik aradı. Şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.
Uygulama sonunda ayrıca sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı iki kişiye toplam 784 Lira cezai işlem uygulandı. AĞRI 167 polis, Doğubayazıt’ı didik didik aradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Huzur, Polis, Güncel, Haber

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