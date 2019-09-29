Ağrı 1970 spor: 1-1

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Yiğit Çam (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) - Muhammed (xx), Alperen (x) (Dk. 46 Kadir xx), Samet (xxx), Abdulkadir (xx), Mithat (xxx), Onur (xx), Mehmet (x), Yiğit (x) (Dk. 79 Mustafa xxx), Necmi (xx), Emre (x) (Dk. 72 Ferhat xx)

AĞRI 1970 SPOR: Furkan Keleş (xx) - Seyit (xx), Berk (xxx), Ferat (xxx), Yakup (x), Hamdi (xxx) (Dk. 75 Özgen x), Erol (xx), Cemal (xxx), Oğuzhan (xx), Gökhan Özer (xxx) (Dk. 86 Furkan Kopuz), Murat (xx) (Dk. 73 Semih Mustafa x)

GOLLER: Dk. 36 Gökhan Özer ( Ağrı 1970 Spor ) - Dk. 86 Samet ( Turgutluspor )

SARI KARTLAR: Hamdi, Yakup, Furkan Keleş, Semih Mustafa (Ağrı 1970 Spor) - Ferhat, Yiğit, Onur (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Yakup (Ağrı 1970 Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Kocaelispor mağlubiyetiyle liderlikten inen Turgutluspor, evinde Ağrı 1970 Spor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı: 1-1. 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takımın 36'ncı dakikada Gökhan Özer'le bulduğu gole Turgutlu 86'ncı dakikada Samet'le karşılık verdi. Ağrı'dan Yakup, 69'uncu dakikada gördügü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Turgutluspor 10, Ağrı 1970 Spor ise 5 puana ulaştı.

2'nci dakikada konuk ekipte Hamdi'nin köşe vuruşundan ceza alanına ortasında top üst direğe çarptı, savunma topu uzaklaştırdı.

35'inci dakikada Turgutluspor'da Mithat'ın sağ kanattan ortasında Onur kafayı vurdu, kaleci Furkan topa iki hamlede sahip oldu.

36'ncı dakikada Ağrı 1970 Spor golü buldu. Yiğit'in hatasında topu kapan Gökhan Özer, kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

69'uncu dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Rakibine faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gören Yakup hakeme itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

84'üncü dakikada Necmi'nin sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda top yan direği sıyırdı.

86'ncı dakikada skora denge geldi. Ferhat'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Abdülkadir'in pasında Samet altı pas üzerinde topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

- Turgutlu