Ağrı 1970 Spor 3 Puanı 3 Golle Aldı

Bölgesel Amatör Ligi 1'nci Grupta mücadele eden Ağrı
1970 Spor Diyarbakır
Yolspor'u 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. TFF
Bölgesel Amatör Ligi 1'nci Grupta Ağrı 1970 Spor Vali Lütfi Yiğenoğlu
Stadyumu'nda Diyarbakır takımı Yolspor ile dün saat 13.00'te karşı karşıya geldi. Ağrı 1970 Spor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 16'ncı dakikada ev sahibi ekip Rıdvan Kaval'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Ağrı 190 Spor 50'nci dakikada İsmael Kone'nin golü ile 2-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında farkı 1'e indiren ve umutlanan konuk takım 68'nci dakikada tekrar sahneye çıkan İsmael Kone'nin golüne engel olamadı. Maçın son dakikalarında penaltı kazanan Diyarbakır Yolspor farkı tekrardan 1'e indirdi. Maçta başka gol olmazken Ağrı 1970 Spor maçı 3-2 kazandı. Maçta her iki takımdan da birer futbolcu kırmızı kart gördü. Ağrı 1970 Spor, Mardin Büyükşehir Belediyespor
'un deplasmanda Bitlis
Özgüzeldere Spor'a 2-1 yenilmesinin ardından tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. - AĞRI
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:42