20 Mart 2019, 17:56
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Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Yıldırım

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Tekin, nazik ziyaretlerinden dolayı Yıldırım'a ve üyelerine teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı 1970 Spor Kulübü işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunurken, Tekin'e ismi yazılı forma hediye edildi. - AĞRI Mehmet Yıldırım, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
Kaynak: İHA