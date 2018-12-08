Ağrı 1970 Spor Liderlik İçin Sahaya Çıkacak

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:30



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:30

BAL 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Ağrı 1970 Spor averajla ligde lider olan Mardin Büyükşehir Belediyespor ile yarın karşılaşacak.TFF Bölgesel Amatör Ligi 1'nci Grupta geçtiğimiz hafta yenilmezlik serisi sona eren ve 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 26 puan toplayan Ağrı 1970 Spor ligin en kritik maçında Mardin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Yarın saat 13.00'te Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç şampiyonluk yolunda kazanan takıma büyük bir avantaj sağlayacak. 26'şar puanlı her iki takımın maçı Ağrı'da da büyük ilgi görmeye başladı. Kentin birçok noktasına maça davet pankartları asıldı. Ağrı 1970 Spor Kulübü tarafından yaklaşık olarak 5 bin ücretli bilet satıldı. Geçen yıl ortalama 7 bin taraftarın desteği ile maçlara çıkan Ağrı 1970 Spor'da yarın seyirci rekoru kırılması bekleniyor. Öte yandan ilçelerden de çok sayıda taraftar maçı izlemeye gelecek. - AĞRI