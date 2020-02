Ağrı 300 türk şoför, gürbulak sınır kapısı'nda bekliyor

300 Türk şoför, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyorTÜRKİYE'nin, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran 'la olan kara sınır kapılarını kapattı. 300'e yakın Türk TIR şoförü, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türk tarafına geçiş için bekliyor. Şoförlerden Murat Ungan, "Bir an önce ülkemize geçmek istiyoruz" dedi.Türkiye'den yükledikleri malları İran'a getiren Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkiye'nin İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 300'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı. Türkiye'ye geri dönemeyen Türk şoförleri, Türk yetkililerden yardım istedi. 5 gündür Gürbulak Sınır Kapısı'nın İran tarafında beklediklerini belirten şoförlerden Murat Ungan şunları söyledi:"Türkiye'den yüklediğimiz yükü Gürbulak Sınır Kapısı'na 1 kilometre uzaklıktaki İran'ın Bazargan kentine götürdük. Yüklerimizi burada boşaltıp geri döndük. Ama biz gümrüğün İran tarafında kaldık. Türk tarafına geçemiyoruz. Yiyeceğimiz ve suyumuz tükendi. Türk yetkililerin bizi bir an evvel buradan almasını istiyoruz" dedi.Kendilerinin sınırda ailelerinin de memleketlerinde zor durumda olduğunu sözlerine ekleyen Ungan, "Gürbulak Sınır Kapısı'nın Türk tarafına sahra hastanesi kurulmuş. Bizim sağlığımızdan şüphe duyuyorlarsa orada tedavi altına alsınlar. Bir an evvel ailemize kavuşmak istiyoruz" dedi.