Ağrı Amatör Ligi

Ağrı
Amatör Ligde Patnos
1978 Spor, Hamur Kümbet
Sporu 4-0 yendi.
Hamur İlçe Stadı'ndaki müsabakada Patnos 1978 Spor, Hamur Kümbet Sporu 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Maç sonunda konuşan Patnos 1978 Spor antrenörü Oktay Belli, ligde yenilgisiz olduklarını ve gol dahi yemeklerini anımsattı.
Belli, "Biz sene başında yönetimimizle sezon yapılanmasını yaptığımız zaman hedefimiz ligde namağlup şampiyon olup Patnos ilçemizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmekti. Çok şükür ki şu anda bu hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Takımızda moraller üst seviyede, yönetimimiz bize tam destek veriyor." diye konuştu.
Kümbet,Hamur,Patnos,Ağrı
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:31