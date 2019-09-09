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Ağrı Amatöründe Kuralar Çekildi

Ağrı 1.Amatör Küme müsabakalarının kura çekimi, Ağrı ASKF'nin Aydın Kasar Toplantı Salonunda yapıldı.

09.09.2019 11:23 Ağrı Amatöründe Kuralar Çekildi
Ağrı 1.Amatör Küme müsabakalarının kura çekimi, Ağrı ASKF'nin Aydın Kasar Toplantı Salonunda yapıldı.

Kura çekim programına Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, Tümsad Başkanı Erol Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde konuşan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı'daki spor kulüplerinin ekonomik sorunlar yaşadığını söyleyerek, destek çağrısında bulundu. Takımların bir çok alanda harcama yaptığına değinen Kösedağ "Son iki yıldır Ağrı'da ki amatör kulüpler hiç bir destek alamıyorlar. Çevre iller ile kıyaslandığında bu bizim onlarla aynı koşullarda rekabet etmemizin önüne geçiyor. Gerek belediye, gerekse il özel idaresinin spor kulüplerimize destek vermesi gerekiyor. Çünkü kulüplerimiz lige katılım, transfer, servis ücretleri, spor malzemesi ve iaşe gibi bir çok alanda harcama yapıyor. Onların yüklerini hafifletmek, yerel yönetimlerin görevidir." dedi.

Konuşmalar sonrasında çekilen kuralar ile A grubunda Bayazıt Spor, 04 Doğubayazıt Spor, Tutak Spor ve Hamur Spor yer alırken, B grubunda ise Eleşkirt Spor, Ağrı Vefa Spor, İshak Paşa Spor ve Taşlıçay Spor yer aldı. İlk maçlar 5-6 Ekim 2019 tarihinde başlayacak. - AĞRI

Aydın, Ağrı, Spor

Kaynak: İHA

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