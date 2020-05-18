AĞRI Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük Kübra Ceyhan bebek için havalandı

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük Kübra Ceyhan bebek için havalandıAĞRI'da şeker düşüklüğü nedeniyle nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla tedavisinin yapılması için Ankara'ya gönderildi.

18.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:54
Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük Kübra Ceyhan bebek için havalandı
AĞRI'da şeker düşüklüğü nedeniyle nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla tedavisinin yapılması için Ankara'ya gönderildi.
Tutak ilçesine bağlı Ataköy köyünde dünyaya gelen Kübra Ceyhan, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Ağrı Devlet Hastanesinde iki gün önce Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan bebeğin tam teşekküllü hastanede tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Ambulansla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Kübra bebek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.
Minik Kübra'yı uğurlamak için havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı imkanlarla gurur duyulması gerektiğini söyledi.
Sayan, şöyle konuştu:
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bundan kaç yıl önce yer ambulansını bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık bir uçak ambulans iniyor, diğeri kalkıyor. Bu, Türkiye için, bizim ve bu memleketi seven herkes için bir gurur meselesidir. Buradan bütün Ağrılılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." AĞRI Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük Kübra Ceyhan bebek için havalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyhan, Ağrı, Güncel, Haber

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