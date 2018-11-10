Ağrı Aras Edaş Çalışanlarına Keserli Saldırı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:49



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:49

Aras EDAŞ çalışanlarına keserli saldırıAĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ ekipleri, elektrik hatları üzerinde elektronik haberleşme sistemi (PLC) montaj çalışması yaparken, bir grubun keserli saldırısına uğradı. Çıkan arbedede görevli amca çocukları Harun, Davut ve Bayram Türkmen yaralandı. Yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay ilçe merkezinin Taş Mahallesi Şakir Demir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, PLC montajı yapan görevlilere, önce sözlü saldırıda bulunan kalabalık bir grup daha sonra ellerinde keser gibi kesici aletlerle saldırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan Harun, Davut ve Bayram Türkmen Potnas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Aras EDAŞ ekiplerine pansuman yapılarak gözetim altına alındı. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen çalışanlar, işyeri önünde toplanarak arkadaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Aras EDAŞ Patnos Şube Müdürü Kemal Çubuk, Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımı için hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verebilmek için her türlü fedakarlığı yaparken zaman zaman maalesef özellikle kaçak kullanım yapanların şiddetine maruz kalmaktayız. Son zamanlarda kaçak elektirkle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız ilçe merkezinde yaralayıcı ve kesici aletlerle saldırıya uğramıştır diye konuştu.Elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirmek, müşterilerin ve şirketin haklarını korumak asli görevleri olduğunu sözlerine ekleyen Çubuk şunları söylediBu görevimizi icra ederken zaman zaman şiddetli mukavametlerle karşılaştığımız gibi zaman zaman da darp ediliyoruz. Son zamanlarda kaçak elektirkle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız saldırıya maruz kalmıştır. Üç personelimiz doktor muayenesi sonucu iş göremez raporu almıştır. Bizler Aras EDAŞ çalışanları olarak asli işimizi yaparken artık saldırıya uğramak istemiyoruz. Çalışma hakkı tıpkı yaşama hakkı gibi temel insan haklarındandır ve bu hak insana doğuştan verilmiştir. Bizleri temel haklarımızdan mahrum eden bu son olay bulmasını umut ediyoruz. Halkmızın kaliteli ve sağlıklı enerji kullanması için 724 çalışan bizler bu saldırıyı kınıyor, çalışan ve üreten kişiler olarak işimizi baltalayan hareketleri kamuoyumuzun yüksek vicdanına ve takdirine havale ediyoruz.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargınlanmak üzere serbest bırakıldı.