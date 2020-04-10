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AĞRI Baba kardeşler 155'i arayıp kumbaralarını verdiler

Baba kardeşler 155'i arayıp kumbaralarını verdilerTÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Ecrin (8) ile Muhammet Emir Baba (12) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri...

10.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:17
Baba kardeşler 155'i arayıp kumbaralarını verdiler
TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Ecrin (8) ile Muhammet Emir Baba (12) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri paralarla oldu. Baba kardeşler kumbarayı eve gelen polis memurlarına teslim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına, Ağrı 'nın Gaziler Mahallesi'nde oturan Hamiyet- Ramazan Baba çiftinin iki çocuğu olan Ecrin ile Muhammet Emir Baba'da destek verdi. 155 Polis İmdat'ı arayan ağabeyi Muhammet Emir Baba, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbaralarındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Bunun üzerine iki polis memuru çocukların yaşağı eve gederek kumbaraları teslim aldı. Evden çıkan polis memurları Baba kardeşlerin teslim ettiği kumbarayı Ağrı Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu Başkanlığına götürerek teslim etti.
Koronavirus salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamadıkları için kumbarayı teslim etmek için polise haber verdiklerini söyleyen Muhammet Emir Baba, "Kardeşimle birlikte çok mutlu olduk" dedi. AĞRI Baba kardeşler 155’i arayıp kumbaralarını verdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Polis, Ağrı, Güncel
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