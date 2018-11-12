Ağrı Bakan Selçuk Kendisine Mektup Yazan Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
okul açılışına katılmak üzere Ağrı
'ya gitti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kars
gezisinin ardından helikopterle Ağrı'nın Tutak
ilçesine geçti. Burada, Vali Süleyman Elban
, AK Parti
Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Tutak Kaymakamı Erkan İsa
Erat ve vatandaşlar tarafından karşılananan Bakan Selçuk
kendisine mektup yazan ilçedeki öğretmenlerle bir süre önce açılan öğretmen evinde oturup sohbet etti. Öğrenciler tarafından Bakan Selçuk için kodlama ve robotik gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimiyle devam eden programda bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler Bakan Selçuk'a sürpriz yapmak için sahneye çıkarak 'İyi ki varsınız' yazısı oluşturdu. Bu sırada öğrencilerden Berfin Özkarya baygınlık geçirerek yere yığıldı. Öğrenci 112 çalışnaları tarafından hastaneye kaldırıdı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk ilçeden ayrılarak Ağrı'ya gitti.
Ağrı'da iş adamı Şinasi Ünsal tarafından yaptırılan Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yapan Bakan Selçuk iş adamına teşekker etti. Bakan Selçuk, "Herkes zengin olabilir ancak herkes hayır yapamaz. Gönlü zengin olan insanlar sadece hayır yapabilirler. Bu okulu kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.
Ağrı,Ziya Selçuk
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:04