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Ağrı Barosu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

31.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:12 Ağrı Barosu Başkanı Aydın, AA'nın
Ağrı Barosu Başkanı Salih Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.
Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in Yıkımları", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" adlı fotoğrafına oy veren Aydın, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Oylama sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Aydın, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.
AA'nın fotoğraf oylamasının oldukça güzel bir uygulama olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Fotoğrafların tamamı birbirinden güzel olduğu için açıkçası oy vermekte güçlük çektim. 2012 yılından bu yana her yıl oylamaya katılıyorum. Çok anlamlı fotoğraflar var ve aynı anda hem sevinip hem de hüzünleniyorsunuz. Yarışmanın sonucunu heyecanla bekliyoruz."

Hüseyin Yıldız, Salih Aydın, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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