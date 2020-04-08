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Ağrı Barosu Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

Ağrı Barosu Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylüleri taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 5 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadıAğrı Barosu tarafından yapılan açıklamada: " 08.04.

08.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:55
Ağrı Barosu Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı
Ağrı Barosu Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylüleri taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 5 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

Ağrı Barosu tarafından yapılan açıklamada: " 08.04.2020 tarihinde(bugün)saat 06: 30 sularında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylüleri taşıyan aracın geçişi sırasında basına da yansıdığı üzere yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 5 vatandaşımız vefat etmiştir. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ağrı Barosu olarak şunu belirtmekte fayda görüyoruz; Şiddetin nerden veya kimden geldiğine bakılmaksızın insani olarak insanlık adına şiddete karşı durulması gerektiğini, şiddetin çözüm yolu olmaktan öte insanlığı kaosa ve ölüme sürüklediğini ifade etmek isteriz. Bugün ve daha önce yaşanan menfur olayların neticelerini acılarla hep birlikte deneyimledik. Bugün gerçekleşen vahim olayın fail/faillerinin bir an önce bulunması ve yargı önünde hesap vermelerini Ağrı Barosu olarak talep etmekteyiz. Bu vesile ile bugün gerçekleşen olayı insanlık suçu olarak addediyor ve insanlığa karşı şiddet kimden gelirse gelsin kınadığımızı ve lanetlediğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, Güncel
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