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Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret

Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Başkan Yardımcısı Av. Vural Kaya, Sayman Av. M. Sıddık Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ferhat Kaya, Av. Ömer Fidan Adalet Bakan Yardımcısı Av. Zekeriya Birkan'ı ziyaret etti.

12.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:12Ağrı Barosu'ndan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan'a ziyaret
Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Başkan Yardımcısı Av. Vural Kaya, Sayman Av. M. Sıddık Aldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ferhat Kaya, Av. Ömer Fidan Adalet Bakan Yardımcısı Av. Zekeriya Birkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bakanlık Tetkik Hakimi Ağrı Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Akdüne de hazır bulundu. Mesleki sorunların konuşulduğu ziyarette, Ağrı'ya yapılacak olan yeni Adliye Binasına ilişkinde görüş alış verişinde bulunuldu. Adalet Bakanı ile Bakan Yardımcısı Birkan'ın Ağrı Barosuna davet edildiği ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AĞRI

Zekeriya Birkan, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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