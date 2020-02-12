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Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti

Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın ve TBB delegeleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ettiYapılan ziyarette Ağrı Barosu için Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınan arsadan dolayı Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, Feyzioğlu'na teşekkür etti.

12.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:55Ağrı Barosu'ndan Feyzioğlu'na teşekkür ziyareti
Baro Başkanı Av. Salih Aydın ve TBB delegeleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti

Yapılan ziyarette Ağrı Barosu için Türkiye Barolar Birliği tarafından satın alınan arsadan dolayı Ağrı Baro Başkanı Av. Salih Aydın, Feyzioğlu'na teşekkür etti. Tahsis edilen arsa üzerinde sosyal tesis yapılması için proje ihalesinin yapılması ve bina temellerinin Mayıs ayında atılması kararı alındı. Ayrıca Adli Yardım ödemeleri noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyaret daha sonra toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - AĞRI

Metin Feyzioğlu, Salih Aydın, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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