AĞRI BAŞKAN SAYAN 'AĞRI HUZUR KENTİ OLDU

Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan
, iftar sonrası Ağrılılarla millet bahçasinde bir araya geldi. Başkan Sayan Ağrı'nın artık huzur kenti oduğunu söyledi.
Ağrı'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar gece geç saatlere kadar millet bahçesinde eğlencenin tadını çıkartıyor. Kentte huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar millet bahçesinde oturan vatandaşları ziyaret eden başkan Sayan yer sofrası kuran kadınlara konuk olup, onlarla çay içip sohbet etti. Parkta vakit geçiren çocukları salıncakta sallayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Sayan, genç bir Dengbejin söylediği beyitle duygulandı.
Ağrı'nın huzur kenti olduğunu söyleyen Başkan Sayan ? Bugün Millet Bahçesindeyiz, Ağrı gerçekten huzur kenti oldu. Şuanda burada herkes gönlünce eğleniyor, huzurlu bir ortamımız var, herkes birbirine çay ikram ediyor. Burada yürüyüş yollarında kafeteryalarda halkımız mutlu bir şekilde ramazanını geçiriyor. Allah bu güzel mutlu günleri daim kılsın. Daha güzel günlere hep birlikte el ele koşacağız. Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak.ö diye konuştu.
Savcı Sayan
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Kaynak: DHA