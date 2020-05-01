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AĞRI Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan 2 aile ile telefonda görüntülü görüştü.

01.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:38
Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan 2 aile ile telefonda görüntülü görüştü.
Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da nöbet tutan Yasin Kaya, Ağrı Taşlıca ilçesine bağlı Kumluca köyüne dönerken, Süheyla- Mehmet Demir çifti ise Hamur'a bağlı Seyithanbey köyüne geri geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iki aileyi de evlerinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerle görüntülü olarak yaptığı görüşmede her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğdem Kaya (17) ve Hayal Demir'in (16) ailelerine olayların nasıl geliştiğini sorarak, "Rabbim inşallah en yakın zaman da kızınızla sizleri kavuştursun. Tabi sizin başınızdaki dert çok daha farklı bir dert. İnşallah Rabbim yavrunuza da en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder" dedi.
Ailelerden çocukların kaçırılmaları ve kaçırıldıktan sonraki süreci dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a aileler için gerekenin yapılması talimatını verdi. AĞRI Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Haber

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