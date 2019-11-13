Haberler » Güncel » Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü - Haber

Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü

Ağrı Merkez Yavuz Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serimi işlemlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştirdi.

13.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:58Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü
Merkez Yavuz Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serimi işlemlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştirdi.

Asfalt çalışmalarına devam eden Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ulaşım ağını etkileyen alanlarda çalışmaları sürdürüyor.

Devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdikten sonra finişer makinesine binerek sıcak asfalt döktü.

Asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, " Tabi asfalt plentimiz olmadığı için sıkıntı çekiyoruz hammadde bulmakta, ama yine de bulduklarımız şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Önümüzdeki yıl birlikte güzel işlere imza atacağız. Ağrı'nın asfalt problemi kalmayacak. Bütün yollarımız güzel bir şekilde asfaltlanacak, güzel bir şehir olacağız. Doğunun parlayan yıldızı, doğudan yükselen değer Ağrı olacak" dedi. - AĞRI

Yavuz Mahallesi, Ağrı Merkez, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16 Çocuklarının çantasında uyuşturucu taşıyan çifte gözaltı
12:16 Mersin'de 475 litre sahte şarap ele geçirildi
12:16 Malatya'da bebek maması kavanozunda kokain ele geçirildi
12:16 'Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlıklı ise kurtarıyorsunuz'
12:15 Ukrayna'da çiftçilerden 'domuzlu' protesto
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:16:56