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Ağrı Belediye Başkanı Sayan CHP'li belediyeler istesin maske gönderelim

Ağrı Belediye Başkanı Sayan CHP'li belediyeler istesin maske gönderelimAĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskeleri caddede esnafa ve halka dağıttı.

07.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:59
Ağrı Belediye Başkanı Sayan CHP'li belediyeler istesin maske gönderelim
AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskeleri caddede esnafa ve halka dağıttı. Sayan, Günde 150 bin maske üreten belediyeyiz. Duyduğuma göre CHP'li belediyeler çok sıkıntı çekiyormuş. Bize haber versinler, onlara yeteri kadar maske gönderelim dedi.
Başkan Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nce Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskelerin dağıtımı için sokağa çıktı. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ile halka maske dağıtan Başkan Sayan, kısa sohbetler de ederek, koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi. Günde 150 bin maske üreten belediye olduklarını belirten Sayan, maskeleri Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi. Başkan Sayan, Daha önce Sağlık Bakanlığı'na 1,5 milyondan fazla maske gönderdik. Şimdi başka il ve ilçelere de gönderdik. Bugün de dağıtıma devam ediyoruz. Her iş yerine bir kutu maske bıraktık. Bu konuda vatandaşlarımız sıkıntı çekmeyecek. Duyduğuma göre CHP'li belediyeler, çok sıkıntı çekiyorlarmış. Bize haber versinler. Biz onlara yeteri kadar maske gönderelim. Hiç böyle gürültü patırtı yapmalarına gerek yok. Ayrıca dezenfekte işlemleri de devam ediyor. Berber, kıraathane, güzellik merkezleri ile ilgili hizmetlerimiz devam edecek diye konuştu. Ağrı Belediye Başkanı Sayan CHP’li belediyeler istesin maske gönderelim

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Abdulkerim Sayan, Ağrı, Güncel, Haber

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