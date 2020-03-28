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Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan bir aileyi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

28.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:54
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkamayan bir aileyi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.
Belediye ekiplerinin evlerde gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına katılan Sayan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir aileyi evinde ziyaret etti.
İhtiyaç sahibi aile fertleriyle sohbet eden Sayan, aileye gıda yardımında bulundu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti

Kaynak: AA

Etiketler: Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

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Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahibi aileye yardım etti

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