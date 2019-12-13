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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın tercihi "Huzur Yaylası" oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:22
Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Belediye Başkanı Sayan, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hasan Namlı'nın " Yaylası" başlıklı fotoğraflarını beğenen Sayan, spor kategorisinde ise tercihini Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Sayan, herkesin fotoğraflara bakış açısının farklı olduğunu, kendisinin de iç dünyasını yansıtan fotoğraflara oy verdiğini söyledi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu dile getiren Başkan Savcı Sayan, şunları kaydetti:
"Ben AA'nın bu muhteşem hizmetini hep destekliyorum. AA'yı herkes dünyadaki gözü ve kulağı gibi görüyor. AA, Anadolu kokuyor, bizim ajansımız, çok severiz, önemseriz ve güveniriz. Bir yerde AA amblemini görünce haberin doğruluğu açısından son derece daha güvenli kaynaktan haberdar olduğumuzu anlıyoruz."
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'ın tercihi

Abdulkerim Sayan, Savcı Sayan, Huzur, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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