Ağrı Belediye Başkanı Sayan Mazbatasını Aldı

Kaynak: AA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimi kazanarak Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan eşi Gülşah Sayan ile İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı.Mazbatasını aldıktan sonra kurum personeline baklava ikramında bulunan Sayan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.Ağrı halkının kaderine, geleceğine ve kendilerine sahip çıktığını belirten Sayan, "Ağrı'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Bana göre Ağrı halkı tarih yazacak çok güzel dersler verdi. Herkesin hakkını verdi. Ben de Ağrı halkına çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Beni sahiplendiler. Kendilerini sahiplendiler. Ülkelerini sahiplendiler. Bugün de Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Ağrı için neler yapabileceklerini şimdiden düşünmeye başlamışlar. Bize her anlamda yardımcı olacaklarını söylediler." diye konuştu.-"Ağrı ve Şırnak doğunun makus talihini değiştireceklerdir"Halka dokunacaklarını ve kentin kalkınması için çok çalışacaklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:"Bence Ağrı ve Şırnak doğunun makus talihini değiştireceklerdir. Yeni bir sayfayla karşı karşıyayız. Türkiye'nin birliği, beraberliği ve kardeşliği için bizim kazanmamız çok önemliydi. Biz halkımıza büyük hizmetler getireceğiz. Onları huzura, güvene ve kavuşturacağız. Halkımız çok memnun olacak. Göreceksiniz, ömrümüz yeterse bir daha ki seçimde biz oylarımızı çok daha yükseklere çıkaracağız çünkü biz hizmetkarlık yapacağız. Halka dokunacağız. Üsttenci bakış açısı içerisinde olmayacağız."-"Köpeklerin ağız çırpmasıyla denizler kirlenmez"Mirgün Cabas'ın Ağrı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Sayan, "Biliyorsunuz haddini aşan Mirgün Cabas, bugün Ağrılı hemşehrilerimizi hakir görmüş, kötü görmüş. Tabii ki kötü söz sahibinindir." dedi.Gereken cevabı sivil toplum kuruluşlarıyla vereceklerini belirten Sayan, "Ağrılılar, Ağrı Dağı gibi başı dik insanlardır. Mirgün Cabas gibi alçakların söylemeleriyle başını eğecek insanlar değildirler. Ben Ağrı'nın içinde yaşamaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ağrı benim ata, dede ve baba toprağımdır. Burada büyüdüm, burada okudum. Gençliğim çocukluğumu burada geçti. Ağrı'nın her çakıl taşıyla gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel yerlerine ve en güzel tatil beldelerine gitsem bile Ağrı'da bir kahvehanede içtiğim çayın tadını hiçbir yer vermiyor. Ben kendi yerimde kendi Ağrı'mda çok mutluyum. Mutsuz olan Mirgün Cabas'ı Allah ıslah etsin." diye konuştu.Mazbata alma programına, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve partiler katıldı.