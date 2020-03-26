Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, vatandaşları koronavirüse karşı Türkçe ve Kürtçe uyardı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkçe ve Kürtçe konuşarak vatandaşları evden çıkmamaları için uyardıBelediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının bütün dünyayı sardığını ve her kesimin bu...

26.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:52
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, vatandaşları koronavirüse karşı Türkçe ve Kürtçe uyardı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkçe ve Kürtçe konuşarak vatandaşları evden çıkmamaları için uyardı
Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının bütün dünyayı sardığını ve her kesimin bu salgından etkilendiğini söyledi.
Herkesin tedbir alması gerektiğine işaret eden Sayan hem Türkçe hem de Kürtçe konuşup vatandaşları uyardı.
Sayan, konuşmasında şunları kaydetti:
"Evden çıkmamamız lazım. Özellikle yaşlı amcalarımız ve teyzelerimiz, onların ellerinden öpüyoruz ama evlerinde kalsınlar. Gençlerimiz de mümkün mertebe hem kendi sağlıkları hem de yaşlıların sağlıkları için evde kalsınlar. Evde kalmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu virüsü ancak kendimizi izole ederek atlatabiliriz. Bu anlamda mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biz sizin sağlığınız ve bazı ihtiyaçlar için sahada olabiliriz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ağrı Belediye Başkanı Sayan, vatandaşları koronavirüse karşı Türkçe ve Kürtçe uyardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Meram Belediyesi'nden koronavirüse karşı "Vefa Sosyal Destek Hattı" - Haber 20:21: İtalya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 8 bin 165'e ulaştı - Haber 20:20: ABD donanmasında korona virüs salgını yayılıyor - Haber 20:20: Bakan Pakdemirli'den korana virüs talimatı - Haber 20:20: Selçuklu'da pazar alanları dezenfekte edildi - Haber 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 18:37: Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber