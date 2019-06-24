24.06.2019 14:41
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Ağrı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Başladı

Ağrı Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Başladı

Ağrı Belediyesi kentin altyapısını geliştirmek için kanalizasyon şebekesi ve içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Ağrı Belediyesi Fırat Mahallesi Tekstilkent alanı, Erzurum Caddesi ve Kağızman Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarda 8 araç ve 30 personel ile kanalizasyon hatlarını yeniliyor. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine belirtilen alanlarda bulunan sorunları anlık müdahale ile çözüme kavuşturan Ağrı Belediyesi, kentin altyapı sorununu çözmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Bu güne kadar içme suyu hattı bulunmayan Kumlugeçit köyünün bu sorununu çözen belediye ekipleri, vatandaşları içme suyu hattına da kavuşturdu. Fırat Mahallesi Su Çatağı mevkiinde bulunan su sorunu da çekilen yeni hat ile birlikte sona erdi.Belediye ekipleri kış mevsiminin ardından Millet Bahçesinde bulunan Taşlıçay deresinde biriken kum ve çöpler için zemin temizleme çalışması gerçekleştirdi. Ağrı Belediyesi ana arterler ve trafik yükü fazla olan caddeler başta olmak üzere kent genelinde rögar kapaklarını yenileme ve yükseltme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Ağrı Belediyesi ekipleri, başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kentte altyapı alanında büyük bir sorunu çözüme kavuşturacak.

Kaynak: Bültenler
Tekstilkent , Fırat , Ağrı , Güncel

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