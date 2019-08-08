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Ağrı Belediyesi esnaf işbirliği

Ağrı Namık Sezgin Caddesi 1704 Sokakta bulunan esnafların kaldırımları kendi imkanları ile yaptığını gören belediye ekipleri esnafın bu jestine jestle cevap vererek çalışmalara ortak oldu.

08.08.2019 11:40 Ağrı Belediyesi esnaf işbirliği
Ağrı Namık Sezgin Caddesi 1704 Sokakta bulunan esnafların kaldırımları kendi imkanları ile yaptığını gören belediye ekipleri esnafın bu jestine jestle cevap vererek çalışmalara ortak oldu.

Ağrı Belediyesi'nin borçları nedeni ile belediye ekiplerine haber vermeden bozulan kaldırımları yapan esnaflar, diğer esnaflara da örnek oldular. Bu durumu gören Ağrı Belediyesi ekipleri kırılan kaldırımları onararak, kanalizasyon kapaklarını değiştirerek işbirliğinde bulundular.

Ağrı Belediyesi'nin büyük bir borç batağında olduğunu duyduklarını bu nedenle belediyeye haber vermeden kaldırımları yapmaya çalıştıklarını ifade eden İhsan Adıgüzel adlı esnaf, diğer esnaflarla birlikte kaldırımları onardıklarını ve mozaik döktüklerini söyledi. Bu durumu duyan belediye ekiplerinin kendilerine desteğe geldiğini ifade eden Adıgüzel "Belediye ekipleri gelerek kırık olan taşları değiştirip, kanalizasyon kapaklarını değiştirdiler. Yapılan çalışmalar ve işbirliği ile caddemizin sorunlarını ortak bir şekilde giderdik" dedi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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