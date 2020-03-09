Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.
09.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:12
Ağrı Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Veysel Karani Türbesi ziyareti için 300 kadın gönderildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.
Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen belediye, 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir merkezinde kadınlara karanfil dağıtarak onların kadınlar gününü kutladı. - AĞRI
Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.
Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen belediye, 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir merkezinde kadınlara karanfil dağıtarak onların kadınlar gününü kutladı. - AĞRI
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ağrı Belediyesi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Veysel Karani, Ağrı, Güncel
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