Menü
Haberler ›› Güncel ››Ağrı Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı - Güncel

Ağrı Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı

Ağrı Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı.

17.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Ağrı Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı

Ağrı Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayılma riskinin en fazla olduğu toplu yaşam alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Ağrı Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen noktalara el dezenfektanları yerleştirdi.


Ağrı Belediyesi, virüsün halk sağlığına verdiği zararın önüne geçmek ve yayılmasını önlemek için el hijyenine de büyük önem veriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere el dezenfektanları kurarak önlemlerini artırdı. Belediye ekipleri İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarını ortak kullanım alanları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler, kamu kurumları, otogar, toplu taşıma araçları, çöp konteynerleri ve belirlenen diğer noktalarda gerçekleştiriyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Ağrı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Güncel
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Güncel
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor