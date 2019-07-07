AK Partili Ağrı Balediyesi'de yeni uygulama: Dini ve resmi nikah birlikte kıyıldı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı Ağrı Belediyesi'nde dini nikah ve resmi nikah birlikte kıyılmaya başlandı. Uygulanma, nikah görüntülerinin paylaşıldığı Ağrı Belediyesi ait sosyal medya hesaplarından, "Ağrı Belediyesi'nden Yeni Uygulama; Dini ve Resmi Nikah Birlikte Kıyılabilecek" diye duyuruldu.

Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. İlk olarak imam tarafından dini nikahları kıyılan çiftin resmi nikahı da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından kıyıldı.

Çifte hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sayan, "Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız. Dini ve resmi nikahı ailelerin isteği üzerine birlikte kıyacağız. İsteyen aileler müracaat ettiklerinde belirtecekler. Ağrı Belediyesi olarak yapacağımız bu uygulama ile önce dini nikahlarını kıyacağız sonra da belediye olarak resmi nikahlarını kıyacağız. Allah hayırlı ve uğurlu etsin" açıklamalarında bulundu.

İMAMLARA NİKAH KIYMA YETKİ VERİLMİŞTİ

2017'de AK Parti'nin Meclis'e sunduğu imamlara nikah kıyma yetkisi veren tasarı yasalaşmıştı. Yasaya göre bakanlık il ve ilçe mühtülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebiliyor.

Düzenlemeye göre 2015'te Anayasa Mahkemesi kararıyla Türk Ceza Yasasından çıkarılan, "resmi nikâh olmadan imam nikâhı yapılması" ve "evlilik cüzdanını göstermeden imam nikâhı yapılması" suçları da yönetmelikten de çıkarılmıştı.