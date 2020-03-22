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Ağrı Belediyesi Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkma yasağı getirilen yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağını bildirdi.

22.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:37
Ağrı Belediyesi Vefa Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs nedeniyle dışarıya çıkma yasağı getirilen yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşlılara seslenerek, "Korona virüs dünyanın başına bela. Tabi ki ülkemizde bu durumdan nasibini aldı. Biz tedbirleri elden bırakmamak için sürekli vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Yeni genelgeye göre yaşlılarımızın sokağa çıkmaması lazım. Onlar bizim için çok değerli, onları çok seviyoruz. Onların sağlığını düşünüyoruz. Yaşlılarımızdan rica ediyoruz. Ne olursunuz sokağa çıkmayın. Hem kendi sağlığınızı hem de diğer kardeşlerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım .Bu anlamda biz yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Sokağa çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşlıların ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların, ihtiyaçlarını belediyeye bildirmesini isteyen Savcı Sayan, "İhtiyaçları varsa bize bildirecekler. Biliyorsunuz 81 vilayette Vefa Destek Grupları Vali ve Belediye başkanlığında kuruldu. Bu saatten sonra bütün sosyal yardımlar sayın valimizin başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grupları tarafından vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarını belediyemize bildirebilirler. Biz buradan valiliğe bildireceğiz. Valilik üzerinden, tek bir elden düzenli bir organizasyonla vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Gün dayanışma günüdür, birbirimize destek ve moral verme günüdür. Birbirimizin ihtiyaçlarına koşma günüdür. Vefa Destek Grubu bu anlamda gerekli organizasyonları yapıyor. Biz de Vefa Destek Grubunun bir üyesi olarak kendi ilimizde, sayın valimizin başkanlığında sahipsiz olmadığınızı sizlere hissettireceğiz. Ağrı çok şükür şu anda vakası olan bir il değildir. Sağlık çalışanlarımız son derece özenli bir şekilde gerekli özveriyi gösteriyor. Değerli kardeşlerim dayanışma içerisinde bu beladan kurtulacağız. Devletimiz güçlüdür. Dünyaya baktığımızda Türkiye'nin bu anlamda bir adım daha önde olduğunu hepimiz görüyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

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