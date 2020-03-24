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Ağrı Çimento çalışanlarından sağlık görevlilerine destek

Arkoz Madencilik bünyesindeki Ağrı Çimento Fabrikası çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık görevlilerine alkış ve mesajlarla destek verdi.

24.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:50
Ağrı Çimento çalışanlarından sağlık görevlilerine destek
Arkoz Madencilik bünyesindeki Ağrı Çimento Fabrikası çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden sağlık görevlilerine alkış ve mesajlarla destek verdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün neden olduğu salgının yayılmasını önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli önlemler alan çalışanlar, sağlık çalışanlarına alkışlarla ve mesajlarla teşekkür etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkoz Ağrı Çimento Fabrikası Genel Müdürü Cengiz Çelik, koronavirüsün Türkiye'ye geldiği açıklamasının hemen ardından fabrikalarında tedbirler almaya başladıklarını kaydetti.
Bu kapsamda fabrikada acil durum eylem planı hazırlandığına işaret eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Hijyene yönelik önlemler artırıldı ve çalışanlara uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı. Tüm organizasyonlar ertelendi. Yurt dışından dönen çalışanlar ve yakınlarıyla ilgili 14 gün karantina kuralı uygulandı. Uzaktan çalışma imkanı olmayan 60 yaş üstü çalışanlarla hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlara idari izin hakkı tanındı. Yemekhane kapatılarak kumanya sistemine geçildi. Solunum desteği için oksijen tüpü ve benzeri sağlık gereçlerinin sayısı arttırıldı. Fabrika ana giriş nizamiyesi, idari bina, işletme binası ve sağlık birimi revir bölümlerine el dezenfektanı ve kolonya yerleştirildi. Personel servis alanlarında, biniş ve inişlerde el dezenfektanı ve kolonya kullanım alışkanlığı sağlandı. Bütün çalışanlara salgına karşı özel maske verildi ve bütün alanlarda 1 metre mesafe uygulaması hayata geçirilerek uyarı amaçlı afişler ilgili yerlere asıldı."
Çelik, toplu ortamda bulunmamaya özen göstermek amacıyla dönüşümlü uzaktan çalışma sistemine geçildiğini ve toplantıların video konferansla gerçekleştirildiğini aktardı.
Çalışanların vücut sıcaklığının belirli aralıklarda termal kamera ve diğer ölçüm cihazlarıyla kontrol edildiğini belirten Çelik, "Fabrika geneli yaşam alanları, işletme alanları, servis araçları gibi birçok ünitede düzenli şekilde dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor. Fabrikada alınacak yeni tedbirler konusunda araştırmalar yapılıyor. Ağrı Çimento Fabrikası olarak, yönetimimiz ve çalışanlarımızla aldığımız tedbirlerle bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cengiz Çelik, Madencilik, Ağrı, Ekonomi

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