Ağrı'da 1. Balık Gölü Festivali

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Ağrı 'nın Taşlıçay ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, ilk festivale ev sahipliği yaptı.Taşlıçay Belediyesince ilki gerçekleştirilen 1. Balık Gölü Festivali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Festivalde konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve emeği geçenlere teşekkür etti.Vatandaşların birbirleriyle kaynaşması adına festivallerin çok önemli olduğunu ifade eden Elban, "Buluşmak güzeldir. Bu bir bayram, düğün veya festival olur. İnsanlar buluştukça, görüştükçe yakınlaşır. İnsanlar buluştukça birbirleriyle samimiyetleri de artar. Aralarındaki kardeşlik duygusu yakınlaşma ve birbirlerine karşı olan sevgi buluştukça ve yakınlaştıkça artar. İster akraba ister komşu olun görüşmeye görüşmeye de yad olup gidiyoruz." dedi.Ağrı'nın kendine has ve birçok ilde bulunmayan özellikli coğrafi güzelliklere sahip olduğunu belirten Vali Elban, şöyle devam etti:"Ağrı Dağı artık dünyada hepimizin bildiği birçok din tarafından kutsanan, birçok millet tarafından çok özel kılınan, ama en özeli bizim için olan bir dağ. Ağrı Dağı dışında da ilimizde birçok güzelliğimiz var. Bu güzelliklerden birisi de bugün Ağrı'da festival yaptığımız Balık Gölü'müz. Bizim bu gölümüzden daha az özelliğe ve daha az güzelliğe sahip birçok göl çok rahat ulaşımı nedeniyle çok fazla turist çekmekte ve insanlara çok ciddi bir gelir sağlamakta.İnşallah bu festivali bahane kılarak hem buluşacağız, görüşeceğiz hem de ilimizi, Balık Gölü'müzün tüm güzelliklerini herkese tanıtacağız."-"Bizim bu ülkeye sahip çıkmamız lazım"AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de Türkiye ve Ağrı'da huzur olduğunu belirterek, Ağrı Dağı ve İshakpaşa Sarayı başta olmak kentin birçok turistik mekanı olduğunu dile getirdi.AK Parti hükumeti döneminde Ağrı'ya her türlü desteğin sağlandığına dikkati çeken Çelebi, "Bizim bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Biz bu ülkeye sahip çıktığımızda sırtımızı yere getirecek hiç kimse olmaz. AK Parti hükümetlerinden bugüne kadar Ağrı'ya 17 katrilyon para geldi. Daha önceki valilerimizin döneminde biz Doğubayazıt'tan Balık Gölü'ne gelen yolun tamamını asfaltladık. Taşlıçay'dan Balık Gölü'ne gelen yol 30 kilometre. Tabii 1 yıl içinde bu yolu yapma imkanınız olmaz. Ama her yıl en azından 5 kilometre asfalt çalışması yapma kaydıyla 3 sene içerisinde bu cennet gölü yolunun asfaltlamasını bitireceğiz." şeklinde konuştu.Festivalin düzelenmesinde emeği geçenlere plaket ve hediyelerinin verilmesinin ardından Manuş Baba lakaplı şarkıcı Mustafa Özkan, festival alanına gelen davetlilere müzik ziyafeti sundu.Sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla ya da ilçe merkezinde hazırlanan minibüslere binerek festivalin yapılacağı alana gelen vatandaşlar ise güzel bir gün geçirmenin tadını çıkardı.Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra Iğdır'dan da çok sayıda kişinin katıldığı festivalde, çocuklar oyun parklarında oynarken vatandaşlar da teknelerle Balık Gölü'nü gezdi.Renkli görüntülere sahne olan festivalde, bir yandan mangallarını yakarak piknik yapan vatandaşlar bir yandan da yerel sanatçıların söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.