Ağrı'da 10 Kasım Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 80'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ağrı
'da anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah
saatlerinde Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban
ve 12. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Faruk Metin tarafından çelenk sunulması ile başlayan programda 2 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada sona eren programın ardından anma programına Ağrı Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinatörlüğünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi
tarafından 'Atatürk'ü Anma Programı' ile devam edildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü
günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi yapıldı. Öğrencilerin performansı sık sık katılımcılar tarafından alkışlandı. Program çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - AĞRI
Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye,Ağrı
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:33