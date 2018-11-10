10 Kasım 2018, 11:33
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Ağrı'da 10 Kasım Anma Töreni Düzenlendi

Ağrı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ağrı’da anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabah saatlerinde Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban ve 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Faruk Metin tarafından çelenk sunulması ile başlayan programda 2 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada sona eren programın ardından anma programına Ağrı Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından 'Atatürk'ü Anma Programı' ile devam edildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Müdürü günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro gösterisi yapıldı. Öğrencilerin performansı sık sık katılımcılar tarafından alkışlandı. Program çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - AĞRI Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye,Ağrı
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:33