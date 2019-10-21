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Ağrı'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.

21.10.2019 15:42Ağrı'da
Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" seçmeleri yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ağrı Devlet Hastanesi yakınındaki kara yolunda gerçekleştirilen seçmelere, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki 150 sporcu katıldı.
Soğuk havaya rağmen mücadele ederek dereceye girmeye çalışan sporcuların yarışı adeta nefes kesti.
Etkinliği izleyen Gençlik Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yarışmalar sonunda sporcuları tebrik etti.
Seçmelerde dereceye giren sporcular, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, 10 Kasım, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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