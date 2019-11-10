Haberler » Güncel » Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi - Haber

Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi

Ağrı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendiKentte ilk olarak saat 08.

10.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:37Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
'da Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Kentte ilk olarak saat 08.55'de Abide Meydanındaki Atatürk Anıtına Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çelenk bırakması ile başlayan anma töreni, saatlerin 09.05'i göstermesi ile birlikte sirenler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Çelenk Sunma Töreni'nin ardından anma töreni Ağrı Valiliği Koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Kültür Kongre Merkezinde günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından başlayan programda öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Atatürk" konulu Oratoryo ve tiyatro oyunu ile devam etti.

Daha sonra İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası Kompozisyon ve Şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödüllerin verilmesi ile birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Düzenlenen Anma Programına Vali Sayın Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kurum Amirleri, Öğretmenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek
15:12 Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
15:11 Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
15:11 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 69'uncu gün
15:10 Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:14:01