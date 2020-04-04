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Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Ağrı'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

04.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:25
Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Ağrı 'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında İç İşleri Bakanlığın aldığı kararla birlikte sosyal yardımlar dağıtmaya başladı. Ekipler 1000 TL'lik yardım ödemelerini PTT şubelerinden çekip ihtiyacı olan ailelerin evlerine giderek teslim ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel
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