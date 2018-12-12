Ağrı'da 11 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:26

Ağrı'da sabah saatlerinde bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Ağrı'da dün başlayan ve bu sabah saatlerine kadar devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkisini artırarak devam eden kar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kırsal alan ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken Ağrı merkezde de cadde, sokak ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki araçlar ise karla kaplandı.Kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, Ağrı'da son 2 yıldır kış mevsiminde havaların oldukça iyi geçtiğine dikkat çekti.Taşlıçay'da 4, Eleşkirt'te 7 köy yolu ulaşıma kapandıYüksek kesimlerde gece saatlerinden başlayan kar nedeniyle Taşlıçay ilçesinde 4, Eleşkirt ilçesinde ise 7 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Her 2 ilçede de ekipler iş makineleri ile köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Taşlıçay'da yol açma çalışmasına katılan ekiplerin sis ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi. - AĞRI