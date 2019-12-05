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Ağrı'da 12 bin 820 paket kaçak sigara yakalandı

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde durdurulan iki ayrı araçta toplam 12 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildiAğrı Valiliğince konu ile ilgili yapılan açıklamada: " Ülkemize yasadışı yollarla...

05.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:30Ağrı'da 12 bin 820 paket kaçak sigara yakalandı
'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde durdurulan iki ayrı araçta toplam 12 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi
Ağrı Valiliğince konu ile ilgili yapılan açıklamada: " Ülkemize yasadışı yollarla sokulan gümrük kaçağı sigaraların kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 30.11.2019 günü Tır tipi bir aracın gümrük kaçağı sigara getireceği yönünde bilgiler elde edilmiş, bahse konu araç ilçemizde durdurulmuş, araçta ve dorsede yapılan aramada; 796 Karton (7960 paket) kaçak sigara ele geçirilmiştir.
02.12.2019 günü ise Renault marka aracın gümrük kaçağı sigara getireceği yönünde bilgiler elde edilmiş, bahse konu araç Patnos ilçemizde durdurulmuş, araçta yapılan aramada; 486 Karton (4860 paket) kaçak sigara ele geçirilmiş, gerçekleştirilen iki operasyon neticesinde toplam 1282 Karton (12.820 paket) kaçak sigaraya Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konulmuştur.
Konu ile ilgili olarak şüpheli iki şahıs hakkında tahkikata başlanılmış, şahıslar gerekli işlemlerin ardından serbest kalmıştır" ifadelerine yer verildi.
(Ramazan Demir/İHA)

Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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