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Ağrı'da 2 köy karantinaya alındı

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun ve Danakıran köyleri koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

10.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:31
Ağrı'da 2 köy karantinaya alındı

AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Alakoyun ve Danakıran köyleri koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Alakoyun köyünde yaşayan bir kişinin Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ağrı Valiliği, temas olma ihtimaline karşı Alakoyun ve Danakıran köylerinde karantina uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda 2 köye, giriş-çıkışlar yasaklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hamur, Ağrı, Güncel
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