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Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk günü

Yaz tatilinin ardından Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte yaklaşık 165 bin öğrenci ders başı yaptı.

09.09.2019 13:01 Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk günü
Yaz tatilinin ardından Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte yaklaşık 165 bin öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ağrı Merkez 15 Nisan İlkokulunda İlköğretim Haftası açılış programı düzenlendi.

Düzenlenen ilköğretim Haftası açılış programına, Ağrı Valisi Süleyman Elban, gezi ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda Vali Süleyman Elban, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek, okulda Kodlağrı Projesi kapsamında kurulan sınıfı ziyaret ettiler.

Program daha sonra yeni eğitim öğretim yılı pastasının kesilmesinin ardından, öğretmen ve idarecilerle yapılan toplantı ile son buldu. - AĞRI

Ahmet Emre Bilgili, Süleyman Elban, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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